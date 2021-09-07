Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den ziyaretler
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den ziyaretler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den ziyaretler
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehre yeni atanan isimleri ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehre yeni atanan isimleri ziyaret etti.

Başkan Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'ı ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi.

Yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni eden Yüce, Köse ve Yılmaz'ın yeni adli yılını tebrik etti.

Köse ve Yılmaz da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yüce'ye teşekkürlerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'ya ziyaret

Başkan Yüce, bir süre önce göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret etti.

Savaşçı'ya görevinde başarı dileyen Yüce, Sakarya'nın eğitimi ve güncel konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşçı da Başkan Yüce'ye teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den ziyaretler
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den ziyaretler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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