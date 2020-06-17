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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den Sakaryaspor'a 100 bin liralık destek

Sakaryaspor Kulübünce 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başlatılan üyelik kampanyasının ilk üyesi olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, takıma 100 bin lira destekte bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den Sakaryaspor'a 100 bin liralık destek
17.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:26

Sakaryaspor Kulübünce 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başlatılan üyelik kampanyasının ilk üyesi olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, takıma 100 bin lira destekte bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, yönetim üyeleri, teknik ekip ve sporcuları makamında ağırlayan Yüce, Sakaryaspor'un 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sakaryaspor'un çocukluk aşkı olduğunu belirten Yüce, şöyle devam etti:

"Ortaokul yıllarımda trene biner, Sakaryaspor'un maçlarını izlemeye giderdim. Sakaryaspor'umuzun o unutulmaz günlerini görmek nasip oldu. Daha sonra çeşitli görevler nedeniyle şehrimden uzak kalsam da takımdan uzak kalmadım. Kulübe olan gönül sevdam her zaman baki kaldı. Şimdi ise Büyükşehir Belediye Başkanı olarak takıma elimden gelen desteği sunmaya gayret gösteriyorum. Şehrimizin markası olan Sakaryaspor'umuza her türlü desteği vereceğiz."

Yüce, kulüp başkanı Cumhur Genç ve yönetimi tarafından başlatılan üyelik kampanyasıyla yeşil-siyaha gönül verenlerin hem kulübe maddi katkı sunacağını hem de kulübün geleceğinde söz sahibi olacağını vurgulayarak, ilk üye olarak takıma 100 bin lira katkıda bulunacağını bildirdi.

Teknik heyet ve sporculara da seslenen Yüce, şunları kaydetti:

"Sizler yeşil-siyah renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımızı temsil ediyorsunuz. Sizler bu şehrin gururusunuz. İnanıyoruz ki o başarılı günler sizlerle beraber gelecek. Sizler bu şehri hak ettiği yerlere taşıyacaksınız. Sırtınıza geçirdiğiniz yeşil-siyah formayı giydiğiniz andan itibaren arkanızda 1 milyonu aşkın Sakaryalı'nın desteğini göreceğinizi asla unutmayın. Pandemi öncesi ligde iyi giden bir formumuz vardı. İnşallah liglerin tekrar başlamasıyla daha da iyi olacaktır."

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisinin başkanı Genç de sezon başından itibaren gösterdiği maddi ve manevi destekten dolayı ilk üyelerinin "şehrin abisi" olarak gördükleri Ekrem Yüce olmasını istediklerini belirterek, "İnşallah sizle beraber şehrin dinamiklerinden de destek bularak kulübümüze maddi ve manevi destek sağlarız." ifadesini kullandı.

Sakaryaspor kafilesi ile Bal54'ü de ziyaret eden Yüce, sporculara bal ikram etti.

Kaynak: AA

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