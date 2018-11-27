Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Oldu
AK Parti’nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce mecliste düzenlenen toplantıda resmen açıklandı.
AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce mecliste düzenlenen toplantıda resmen açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grubunda 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce açıklandı. - SAKARYA