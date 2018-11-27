Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Oldu
FLASH HABER: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Oldu

AK Parti’nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce mecliste düzenlenen toplantıda resmen açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Oldu

AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce mecliste düzenlenen toplantıda resmen açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grubunda 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce açıklandı. - SAKARYA

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