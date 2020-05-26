Sakarya Büyükşehir bayramda da kamu ve sağlık çalışanlarını unutmadı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ekipleri, yenitip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kamu ve sağlık personeli için çalışmaya devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ekipleri, yenitip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kamu ve sağlık personeli için çalışmaya devam etti.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kamu ve sağlık personeli için hizmetlerini sürdürdü.

Toplu Taşıma Denetim ekipleri, ilçelerde bulunan sağlık çalışanlarını güvenli bir şekilde taşımanın yanı sıra ALO 153 Çözüm Masasına gelen istek ve talepleri yerine getirdi.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı münasebetiyle tarafımıza iletilen talepler doğrultusunda sağlık çalışanlarımızı bulundukları yerden görev yerlerine ulaştırdık. Bunun yanı sıra otobüslerimiz de sağlık çalışanları ve kamu personelimiz için görev başındalar. Vatandaşlarımız ise talep ve ihtiyaçlarını ALO 153-1 hattını tuşlayarak iletebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA