Sakarya Büyükşehir 112 sokak ve 12 caddenin alt yapısı için ihaleye çıkıyor
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Sakarya Büyükşehir 112 sokak ve 12 caddenin alt yapısı için ihaleye çıkıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya Büyükşehir 112 sokak ve 12 caddenin alt yapısı için ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde uzunluğu 22 bin 700 metreye ulaşacak yağmur suyu ve kanalizasyon alt yapısı için ihaleye çıkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde uzunluğu 22 bin 700 metreye ulaşacak yağmur suyu ve kanalizasyon alt yapısı için ihaleye çıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 112 sokak ve 12 caddenin yağmur suyu ve kanalizasyon imalatı için 14 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalenin ardından çalışmalar başlatılacak.

22 bin 700 metre uzunluğundaki alt yapı ağıyla buluşacak cadde ve sokakların daha sonra üst yapıları da yenilenecek.

Açıklamada, "Sakarya'nın güçlü alt yapı ağını her geçen gün genişletiyoruz. Alt yapıda yaşanan sorunları bir bir çözüme kavuşturmaya, şehrimiz alt yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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