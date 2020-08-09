SAKARYA "Bu Afet Engel Dinlemez" projesiyle engellilere ve yakınlarına afet eğitimi veriyorlar
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SAKARYA "Bu Afet Engel Dinlemez" projesiyle engellilere ve yakınlarına afet eğitimi veriyorlar

"Bu Afet Engel Dinlemez" projesiyle engellilere ve yakınlarına afet eğitimi veriyorlarADAPAZARI'nda, Genç Gelişim Girişim Derneği, "Bu Afet Engel Dinlemez" projesi kapsamında engelli ve engelli yakınlarına afet eğitimi veriyor.

09.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:19

"Bu Afet Engel Dinlemez" projesiyle engellilere ve yakınlarına afet eğitimi veriyorlar

ADAPAZARI'nda, Genç Gelişim Girişim Derneği, "Bu Afet Engel Dinlemez" projesi kapsamında engelli ve engelli yakınlarına afet eğitimi veriyor. Pandemi nedeniyle toplu eğitim veremeyen dernek, şimdi internetten tüm engelli ve yakınlarına eğitim vermeyi hedefliyor. Genç Gelişim Girişim Derneği, İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında fonlanan ?Bu Afet Engel Dinlemez? projesi kapsamında engelli birey ile engelli yakınına eğitim verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu şekilde eğitim veremeyen dernek, bu sefer internette eğitim verebilecekleri bir proje geliştirdi. Dernek ofislerinde kurdukları ışık ve kamerayla çekim yaparak görüntüleri internete yükleyen derneğin hedefi, ülke genelindeki tüm engelli bireylere ulaşabilmek. Görüntülerde işitme engelliler için çeviri yapan bir kişi de bulunurken, eğitimde sık sık görseller kullanılarak verilen bilginin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Genç Gelişim Girişim Derneği Başkanı Mahmut Kılıç, 'Dernek olarak 2015 yılından itibaren Sakarya il genelinde, ulusalda, uluslararası çalışmalar yapan bir derneğiz. 'Bu Afet, Engel Dinlemez' ve peşinden 'Engelleri Aşmak Zor Değil' isimli iki projemiz engelli bireylere yönelik afet acil durum hazırlık çalışmalarını anlatmak, öğretmek ve onların afet acil durumlar sırası, sonrası ve öncesinde yapmaları gereken doğru davranışları anlatmak üzere yaptığımız çalışmalardan, projelerden biri.? dedi. Koronavirüs nedeniyle eğitimlerin durduğunu ifade eden Kılıç, 'Projemizin amacı engelli bireylere ve engelli bireylerin yakınlarına, afet acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasında yapmaları gereken doğru davranışları anlatmak, öğretmekti. Fakat bu proje ilerlerken pandemi dönemi başladı. O dönemde bizim yüz yüze yaptığımız çalışmalar, eğitimler maalesef durdu. Biz bu çalışmalarımız durduktan sonra projemizi hem devam ettirmek hem de bu arada Allah korusun bir afet olursa engellilerin ne yapmaları gerektiğiyle ilgili çalışmalarımızın devam etmesi gerektiğini düşündük.? diye konuştu Eğitim projesinin ikinci ayağını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu çalışmamızın içerisinde de online olarak afet ve acil durum, engellilere yönelik afet ve acil durum çalışmalarının videolarına, online araçlarla veya bilgi kartlarıyla nasıl yapılıp yaygınlaştırılacağı üzerineydi. Şu an bu projemizin ikinci ayağındayız. Yani materyallerin, bilgi kartlarının, videoların geliştirilip yaygınlaştırılma ayağındayız. Biz geçen haftadan itibaren bunları yaygınlaştırmaya başladık. Daha çok yeniyiz. Birçok sivil toplum örgütüyle, özellikle engelli alanda çalışan derneklerle çalıştığımız için onlardan çok dönüşler aldık. Onların içerisindeki üyeler gönüllüler, dernek kitleleri, federasyondaki dernekler bizi arayarak teker teker teşekkür ediyorlar"

SAKARYA 'Bu Afet Engel Dinlemez' projesiyle engellilere ve yakınlarına afet eğitimi veriyorlar

Kaynak: DHA

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