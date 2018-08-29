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Sakarya Bşb Basketbol Kombine Kartları Satışa Çıkıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediye (BŞB) Basketbol'un, bu sezonmi maçları için kombine kartları yenileme ve satış işlemlerinin 3 Eylül'de başlayacağı bildirldi.

Sakarya Bşb Basketbol Kombine Kartları Satışa Çıkıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediye (BŞB) Basketbol'un, bu sezonmi maçları için kombine kartları yenileme ve satış işlemlerinin 3 Eylül'de başlayacağı bildirldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Adatıp sponsorluğunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FİBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan takımın, 2018-2019 sezonu kombine kartları yenileme ve satış işlemleri takvimi belirlendi.

Öncelikli olarak 2017-2018 sezonu kombine kartı sahiplerine mevcut kombinelerini yenileme hakkının tanınacağı kaydedilen açıklamada, kombine kart yenileme ve satış takvimine ilişkin şu bililer aktarıldı:

"3 Eylül Pazartesi ile 6 Eylül Perşembe arası gerçekleştirilecek kombine yenileme işlemlerinde, 8 Eylül Cumartesi'ye kadar ek talepler değerlendirilecek. Yeni sezon kombine kart satışlarına ise 10 Eylül Pazartesi günü başlanacak olup 4 Ekim Perşembe gününe kadar basketbolseverler kombine kartları Sakarya Spor Salonu'ndan temin edebilecek."

Play-off ve Avrupa kupalarında da geçerli

Kombine kartlarının ligde play-off ve Avrupa kupalarında tur atlanması durumunda da geçerli olacağı bildirilen açıklamada, kombine fiyatlarının ise üst tribün 150 lira, B-1/B-2/D-1/D-2 250 lira, C-1 300 lira, A-1/A-4 450 lira, C-2/C-3 500 lira, A-2/A-3 700 lira, GOLD bin lira VIP 2 bin 500 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, sezonda maç başı bilet fiyatlarının ise üst tribün 10 lira, B-1/B-2/D-1/D-2 20 lira, C-1 20 lira, A-1/A-4 30 lira, C-2/C-3 30 lira, A-2/A-3 40 lira, GOLD 60 lira, VIP 150 lira olacağı belirtildi.

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