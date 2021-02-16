Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta kardan kapanan 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
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Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta kardan kapanan 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

16.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:22
Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta kardan kapanan 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 85 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 85 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 83 araç ve 180 personelle, sabah saatlerinde başlayan kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Gece etkisini artıran kar yağışının ardından kırsal mahallelere ulaşım sağlanan 99 yol kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu 70 yol ulaşıma açılırken, 29 yolda çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı 36 araç ve 45 kişiden oluşan ekipler, su sayaçlarının donmaması için kontrollerine devam ediyor.

Bolu

Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde 1 ve ilçelerde 7 olmak üzere kapanan 8 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşım sağlanabiliyor.

Ekipler, köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu, ilçelerden Devrek'te 2, Ereğli'de 5 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekipler dün de 166 köy yolunu yeniden ulaşıma açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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