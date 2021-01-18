Sakarya, Bolu ve Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 193 kişiye para cezası

Sakarya, Bolu ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 193 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya, Bolu ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 193 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yaptı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye para cezası verildi.

Kentte jandarma ekiplerince hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 48 kişiye de 116 bin 288 lira ceza uygulandı.

Bolu

Bolu'da 15-18 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 38 kişiye 59 bin 155 lira idari para cezası kesildi.

Karabük

Karabük'te kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler, cadde ve sokaklarda uygulama noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yaptı.

Hafta sonu 49 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Kısıtlamaya uymayan bu kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz