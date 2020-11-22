Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
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Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

22.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:59

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanlarından görüntüler SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanlarından görüntüler SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Sakarya'da uygulamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Saat 20.00'den önce esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar da kısıtlama öncesi evlerine döndü.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanları boşaldı.

Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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