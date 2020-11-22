Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanlarından görüntüler SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.