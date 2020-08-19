Sakarya, Bolu, Bartın ve Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Sakarya, Bolu, Bartın ve Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında valilerin yönetim ve koordinasyonunda Sakarya, Bolu, Bartın ve Kocaeli'de pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Sakarya, Bolu, Bartın ve Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
19.08.2020 19:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:14

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında valilerin yönetim ve koordinasyonunda Sakarya, Bolu, Bartın ve Kocaeli'de pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

İzmit ilçesindeki denetimlere katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ile iş yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Esnaftan iş yerlerindeki tedbirlerine ilişkin bilgi alan Yavuz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda tavsiyede bulundu.

Vatandaşlara ve esnafa maske dağıtan Yavuz, kurallara uymayan vatandaşları da uyardı.

Durdurulan bir halk otobüsünü de denetleyen Vali Yavuz, maskelerini düzgün takmayan yolcuları ikaz etti.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit ile ilgili kurum müdürleri, İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi.

Ümit, iş yerlerinde çalışanlara ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda bilgi verdi.

Vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Ümit, maske dağıttı.

Vali Ümit, gazetecilere, bugün ülke genelinde bir denetleme faaliyeti yürütüldüğünü belirterek, "Mart ayından itibaren ülkemizde pandemiyle mücadele devam ediyor. İlde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve genel bir değerlendirme yapmak amacıyla hem pandemi kurulunu hem de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisini topladık. İlimizin koronavirüsle mücadele performansını ve içinde bulunduğu durumu tartıştık. Değerlendirmede, son günlerde bir yükselme görüyoruz. Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzole altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı arttı. Pozitif vakalar arttı." diye konuştu.

Kurallara uyan işletmelere ödül, uymayanlara ceza

Düğün, kınalar, nişan, taziye gibi toplu yapılan etkinliklerde kurallara yeterince uyulmadığını gördüklerini aktaran Ümit, "Biliyoruz ki denetimler arttığı anda kurallara uyma oranı da artıyor. Dolayısıyla vakalarda ve problemlerde düşüş görüyoruz. Kurallara uymada rehavete kapılınca sağlık da bozuluyor, bulaşmalar artıyor, salgın artıyor. Kurallara uyan iş yerlerimizle ilgili ödüllendirme anlamında bazı çalışmalar yapacağız. Kurallara en çok uyan iş yerlerimizi ödüllendireceğiz, uymayanlar hakkında da cezai işlem de yapılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolu'da polis ekipleri, kentteki pazarlar, iş yerleri, marketler ve alışveriş alanlarında hijyen ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.

Şehirler arası terminalde otobüsleri de kontrol eden ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise karantina ya da izole edilmesi gereken vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, tedbirler konusunda bilgi verdi.

Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner de İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ile Kurtköy'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalarda denetimlere katıldı.

Vali Güner, yaptığı açıklamada, sürecin en iyi şekilde atlatılabilmesi için işletmelerden kurallara uymalarını ve tedbirleri en üst seviyede almalarını istedi.

Bartın Belediyesi de oluşturduğu 8 ekiple kent merkezi ve İnkumu sahilinde denetim yaptı.

İnkumu sahilinde 2, kent merkezinde ise 6 ayrı ekiple gerçekleştirilen denetimlere Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç de katıldı.

Sakarya

Sakarya'da görevlendirilen polis ekipleri, kentteki pazarlar, iş yerleri, marketler ve alışveriş alanlarında hijyen ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.

Şehirler arası terminalde otobüsleri de kontrol eden ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları için uyardı.

Kent merkezindeki ortak dinlenme alanlarında da maske takılmasına yönelik kontrollerini gerçekleştiren ekipler, taksilerde ve uygulama noktalarında da sürücü ve yolculara hatırlatmalarda bulundu.

Kaynak: AA

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