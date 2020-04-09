SAKARYA Bodrumda mahsur kalan kadını itfaiyeciler kurtardı
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Adapazarı, İtfaiye, Güncel

SAKARYA Bodrumda mahsur kalan kadını itfaiyeciler kurtardı

Bodrumda mahsur kalan kadını itfaiyeciler kurtardıADAPAZARI'nda, evinin altındaki bodruma giren yaşlı kadın, platin bulunan bacağını hareket ettirmekte zorlanınca mahsur kaldı.

09.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:12

Bodrumda mahsur kalan kadını itfaiyeciler kurtardı

ADAPAZARI'nda, evinin altındaki bodruma giren yaşlı kadın, platin bulunan bacağını hareket ettirmekte zorlanınca mahsur kaldı. Yaklaşık 8 saat bodrumda mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan K.A., dün evinin altındaki bodrumdan odun almak istedi. Dar olan bodruma eğilerek giren K.A. platin bulunan bacağını hareket ettirmekte zorlanınca bodrumda mahsur kaldı. Yaklaşık 8 saat boyunca sesini duyurmaya çalışan kadını ziyarete gelen kızı fark edince durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaşlı kadını bodrumdan çıkartamayınca itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, bodruma girip yaşlı kadını sedyeye aldı. Yaşlı kadın bodrumdan çıkarılırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anı itfaiyecinin kask kamerasına yansıdı.

SAKARYA Bodrumda mahsur kalan kadını itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: DHA

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SAKARYA Bodrumda mahsur kalan kadını itfaiyeciler kurtardı
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