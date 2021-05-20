SAKARYA BİSİKLETİ İLE YAYA GEÇİDİNDEN GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bisikleti ile yaya geçidinden geçen Aydoğan Kara'ya (65) otomobil çarptı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bisikleti ile yaya geçidinden geçen Aydoğan Kara'ya (65) otomobil çarptı. Yaralanan Aydoğan Kara tedavi altına alındı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Serdivan Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DZH 386 plakalı otomobil, bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Aydoğan Kara'ya çarptı. Çevredekiler 112 Acile haber verirken, Aydoğan Kara'ya ilk müdahalede bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı