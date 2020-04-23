SAKARYA Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilen 347 kişi yurda yerleştirildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilen 347 kişi yurda yerleştirildiBİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden getirilen 347 kişi Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yurda yerleştirildi.
23.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:54
Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilen 347 kişi yurda yerleştirildi
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden getirilen 347 kişi Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yurda yerleştirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye getirilen 347 kişi, İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından otobüslerle Sakarya'ya getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Hendek Öğrenci Yurdu'na getirilenler, sağlık kontrollerinin ardından odalarına yerleştirildi. 347 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantinada tutulacak.
Kaynak: DHA