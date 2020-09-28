Sakarya BİLSEM'in TEKNOFEST başarısı
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Sakarya BİLSEM'in TEKNOFEST başarısı

28.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:26
Sakarya BİLSEM'in TEKNOFEST başarısı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından kurulan HİDROTEM takımı, TEKNOFEST 2020'de Çevre Enerji Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından kurulan HİDROTEM takımı, TEKNOFEST 2020'de Çevre Enerji Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya BİLSEM Kimya Öğretmeni Zeliyha Çelik ile öğrencileri Aleyna Akın ve Ceren İlayda Ekici'den oluşan HİDROTEM takımı, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde "Süper Hidrofobik Petrol Emici" isimli projeleriyle, lise kategorisinde Türkiye birincisi olarak gurur yaşattı.

Proje çalışmalarıyla suya sızan petrolü, kendi ağırlığının 35 katına kadar tutarak temizleyen bir ürün geliştirmeyi başararak çevre temizliği için çok önemli bir gelişme kaydeden HİDROTEM takımına, birincilik ödülü ve 10 bin liralık hediye çeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencilerin festivale damgasını vurduğunu belirterek, TEKNOFEST'te birinci olan Bilsem takımını ve finalde yarışan tüm öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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