Sakarya BİLSEM, "Fen Araştırma Proje Yarışması"nda Türkiye birinciliği kazandı
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Sakarya BİLSEM, "Fen Araştırma Proje Yarışması"nda Türkiye birinciliği kazandı

Sakarya BİLSEM, 'Fen Araştırma Proje Yarışması'nda Türkiye birinciliği kazandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Özel Ege Lisesi 18. Fen Araştırma Projeleri Yarışması'nda fen ve teknoloji kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Özel Ege Lisesi 18. Fen Araştırma Projeleri Yarışması'nda fen ve teknoloji kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, BİLSEM, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel araştırma proje yarışmalarındaki başarılarını sürdürüyor.

Özel Ege Lisesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ülke çapında düzenlenen yarışmada Sakarya BİLSEM, fen ve teknoloji kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı.

Fen Bilimleri Öğretmeni Azer Yurtkulu danışmanlığında hazırladıkları projeyle finale katılmaya hak kazanan ve çevrim içi ortamda sunum yapan öğrenciler Ayfer Suden Bozkuş ile Ceyda Gümüşel, ortaokul öğrencilerinin yarıştığı fen ve teknoloji kategorisinde başarıya ulaştı.

Ödüller, canlı yayında düzenlenen törenle açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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