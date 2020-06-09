SAKARYA Bileziklerini satarak sera kurdu Bileziklerini satarak sera kurduSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Arzu Tosun (45), kolundaki bilezikleri bozdurarak sera kurdu.

Bileziklerini satarak sera kurdu

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Arzu Tosun (45), kolundaki bilezikleri bozdurarak sera kurdu. Köyde yaşayan diğer kadınlara örnek olmak istediğini belirten Arzu Tosun, "Kadınlar, küçük bir sera kurarak kendileri üretim yapabilir? dedi.

Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yaşayan Arzu Tosun, gittiği seracılık kursu sonrasında ailesine ait 1 dönümlük arazi içine 72 metrekare sera kurarak üretime başladı. Arzu Tosun serasına yerli tohumlarla domates, biber, salatalık ve patlıcan dikti. Köydeki kadınlara örnek olmak istediğini belirten Arzu Tosun, "Kolumdaki bileziklerimi bozdurup buraya bir sera kurdum. Küçükte olsa bu deneme serasını kurarak organik tarım yapmak istiyorum. Seraya ilk önce domates, salatalık, biber, patlıcan ektim. Yerli tohumlar ile de deneme yapıyorum. İhtiyaç fazlasını satarak aile bütçesine katkıda bulunacağım. Benim ayrıca amacım köydeki kadınlara örnek olmak. Kadınlar küçükte olsa sera kurup çalışıp üretebilirler. Köyde yaşayan kadınlarda çalışıp üreterek aile bütçesine katkıda bulunabilirler.? dedi.

Girişimci eşine destek olan Hüseyin Tosun ise "Eşim seracılık kursuna gitmişti, kurs sonrası böyle bir sera girişiminde bulunmak istedi. Geçen sene kadın çiftçi yarışmasında ödül de almıştı. Eşimi destekliyorum. Bileziğini sattı böyle bir sera kurdu. Bende kendisine yardım ediyorum. İnşallah daha da iyi olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA