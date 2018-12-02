Sakarya Belgesel Çekiminde Ayılar Görüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Dikmen Yaylası'nda çekilen belgesel çekimi sırasında aç kalan ayılar yaylaya inerek yiyecek aradı.

Hendek'te bulunan kentin en yüksek yaylalarından bin 740 rakımlı Dikmen Yaylası'nda ilginç anlar yaşandı. Yaklaşık 10 santimetre karın düştüğü yaylada doğa ile ilgili 'Dağların Hikayesi' isimli belgeseli çeken ekip, davetsiz misafir sürpriziyle karşılaştı. Hendekli Taner Baycan'ın yazıp yönettiği belgeselin çekimleri sırasında ormanda aç kalan ayılar, yerleşim bölgesine indi. Film setindeki platform ve ekipmanların bulunduğu alana gelen 2 ayı herkesin gözleri önünde bir süre dolaşıp kendilerine yemek aradı. Çekim ekibi ise bu sırada güvenli bir alana sığınarak şaşkınlık içinde ayıları izledi. Belgesel setinde, ekipte görevli kişilerin birkaç metre yakınında dolaşan iki ayının etrafa meraklı gözlerle baktıkları görüldü. Bu anlar cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.