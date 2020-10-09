Sakarya Belediye Başkanı'ndan 'Anız yakmayın' uyarısı

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, son 15 günde 263 anız yangınına müdahale ederken, yangınları söndürmek için 1 milyon 200 bin litreden fazla su kullanıldı.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, son 15 günde 263 anız yangınına müdahale ederken, yangınları söndürmek için 1 milyon 200 bin litreden fazla su kullanıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Son 15 gün içinde tarla ve bahçelerde adeta bilinçli yakılan 263 anız yangınına müdahale edildi. Lütfen anızlarınızı yakmayın" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, hasat döneminin ardından başlayan anız yangınlarına 54 araç ve 280 personelle müdahale ederken, yalnızca 15 günde 263 anız yangını söndürüldü. Bu yangınlarda 1 milyon 234 bin 150 litre su kullanıldı. Anız yakanlara dekar başına 73,68 lira para cezası kesilirken, para cezasının az olması nedeniyle caydırıcılığının olmadığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN 'ANIZLARI YAKMAYIN' ÇAĞRISI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, anız yangınlarıyla ilgili olarak, "Son 15 gün içinde tarla ve bahçelerde adeta bilinçli yakılan 263 anız yangınına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerimiz devamlı arazi yangınları ile büyük bir mücadele içinde. İtfaiye ekiplerimiz Sakarya'nın her tarafında seferber olmuş durumdadır. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızdan bir ricamız var. Lütfen anızlarınızı yakmayın. Sizin yakmış olduğunuz anızlarınız yarın ne tür bir felakete sebebiyet vereceği konusunda arzu etmediğimiz şeyler olabilir. 280 personelimiz ve 54 aracımız şu an arazide bilinçli olarak yakılan anızları söndürmekle uğraşıyor. Lütfen anızları yakmayın. Yakılan anızların bedelini yarın çok ağır şartlarda ödenebileceğini hatırlatıyorum" dedi.

- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR