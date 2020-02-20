: Sakarya bebeği düşürmesi için darp edilen kadın çocuğuna kendi soyadını verdi

20.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:22

Bebeğini düşürmesi için darp edilen kadın çocuğuna kendi soyadını verdi

SAKARYA'da, ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kalan Fatma Avcı (31), baskılara rağmen bebeği aldırmayınca sevgilisi tarafından darp ettirildi. Fatma Avcı, aldığı darbelere rağmen dünyaya getirdiği bebeğine kendi soy adı ile birlikte 'Uzay Asaf' ismini verdi.

Adapazarı'nda 27 Kasım 2019 günü meydana gelen olayda, Fatma Avcı kapkaççı zannettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan çantasını almasına rağmen Fatma Avcı'yı dövdü. Olay yerinden kaçan kişi içerisinden hiçbir şey almadığı çantayı çöpe attı. Bu durumdan şüphelenen polis, dövülen kadın ile ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Soruşturmada saldırının kapkaç amaçlı olmadığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Fatma Avcı'nın eski sevgili Tamer Oktay K. ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.?yü gözaltına aldı. Tamer Oktay K. ifadesinde, mesai arkadaşı Ümit Ö.?den, 35 bin lira karşılığında Fatma Avcı'ya gasp izlenimi vererek saldırmasını, böylelikle eski sevgilinin bebeğini kaybetmesini istediğini anlattı. Tamer Oktay K. ile Ümit Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatma Avcı geçen ay kontrol için doktora gittiğinde çocuğunun gelişiminin durduğunu öğrendi. Doktorlar tarafından yapılan kontroller sonrası sezaryenle gerçekleştirilen erken doğum sonrası dünyaya gelen ve Uzay Asaf Avcı adı verilen erkek bebek, 20 gün kuvözde kaldıktan sonra taburcu edildi. Yaşadıklarını anlatan anne Fatma Avcı, "Çok üzücü bir olay yaşadım, gerçekten kimsenin başına böyle bir olay gelsin istemem. Bu üzücü olaydan sonra tabi ki çok zor günler geçirdim. Çok üzüldüm, çok ağladım. Bunun yanında da çevremdeki insanlar da çok destek oldu." diye konuştu.

Fatma Avcı bebeğine 'Uzay Asaf' adını verdiğini belirterek, "Çocuğum bir gece rüyama girdi ve 'Anne benim adımı Uzay koy' dedi. Bende hemen araştırdım, böyle bir isim konulabilir mi diye ve bu ismi bebeğime verdim. Özel olmasını istedim, zaten kendisi tam bir mucize bebek. 1 kilo 400 gram olarak dünyaya geldi, son 1 ay içerisinde gelişimi tamamen durmuştu. Rutin kontrollerimde fark ettiler. Hemen sezaryenle doğum oldu ve 20 güne yakın kuvözde kaldı. Sıkıntılı günlerdi bunlar, yaşaması gerçekten tamamen mucizeydi, ancak şu an için bir sağlık sıkıntısı yok." dedi.

BABASININ SOYADINI TAŞIMASINI İSTEMEDİ

Eski sevgilisi Tamer Oktay K. ve saldırgan Ümit Ö.?nün tutuklu olarak yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 19 Mart'ta gerçekleşeceğini söyleyen Fatma Avcı, şöyle konuştu:

'İlk mahkememiz 19 Mart'ta gerçekleşecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müşteki oldu mahkememize. Yaşayıp göreceğiz, bakalım hakim ne kadar verecek. Babalık davasını şu anda açmadım, çünkü çocuğuma kendi soyadımı verdim. Çocuğunu istemeyen bir babanın soyadını taşımasını istemedim. Kesinlikle öyle biri bu çocuğu hak etmiyor. Çalışmam gerekiyor, tek başıma bir çocuk büyüteceğim ve bu süreçte tamamen tek başıma olacağıma inanıyorum. İşime döneceğim ve çocuğumla sağlıklı, mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Tek isteğim bu. Büyüdüğünde bilim adamı olmasını istiyorum."

Kaynak: DHA

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