Sakarya Barosu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

15.10.2019 16:34

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Burak, açıklamasında, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütü PKK'nın uzantıları olan PYD ve YPG ile DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven, adalet ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Sakarya Barosu olarak askerin, vatandaş ve kundaktaki bebeklerin katili olan terör örgütlerini ve onlara destek verenleri lanetlediklerini belirten Burak, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin aldığı bu kararın arkasında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

İnşallah kahraman Mehmetçiklerimiz bölgede güven ve istikrarı sağlayacak, sınırlarımızı güvence altına alacak ve ülkemizde misafir ettiğimiz mülteci kardeşlerimizin yurtlarına huzurlu bir şekilde dönebilecekleri ortamı tesis edecektir. Bu doğrultuda ordumuzun büyük zaferler elde etmesini temenni ediyor, terör örgütlerinin saldırılarıyla şehit olan tüm güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize sabır diliyoruz."

Kaynak: AA