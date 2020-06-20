Sakarya Barosu Başkanı Burak'tan Avukatlık Kanunu'yla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması
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Sakarya Barosu Başkanı Burak'tan Avukatlık Kanunu'yla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, son günlerde gündeme gelen Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin, "Biz isteriz ki farklı görüşler barolarda yer alsın.

Sakarya Barosu Başkanı Burak'tan Avukatlık Kanunu'yla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması
20.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:39

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, son günlerde gündeme gelen Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin, "Biz isteriz ki farklı görüşler barolarda yer alsın. Böylelikle baro içerisinde bir denge denetleme ve her kesimin temsili söz konusu olmuş olur. Bu da nispi temsille mümkün." dedi.

Burak, yaptığı açıklamada, baroların yapısının değiştirilmesinin savunma, adalet ve kamu kurumu niteliği yönünden sakıncalı olduğunu ancak nispi temsil noktasında diğer barolarla aynı düşüncede olmadıklarını kaydetti.

Nisbi temsil aracılığıyla barolardaki seçimlerin daha adaletli, herkesin katılımının sağlanacağı bir yapıya kavuşacağını düşündüklerini belirten Burak, "Büyük şehirlerde nispi temsil yok. Blok listelerle seçimlere giriyorlar, problem bu." dedi.

Yeni düzenlemenin yapılması halinde baroların kamu kurumu niteliğini kaybedecek olma ihtimalinin ortaya çıkacağını savunan Burak, "Bizim kaygılarımız, baroların sendikalaşma ve dernek gibi bir yapıya bürünmesi veya kamu kurumu niteliğinin zayıflaması. Bu zayıflama olursa doğal olarak da yargının temel üç unsurundan birisinin giderek daha da zayıflamasına sebebiyet verir. Yargıya güven endeksi çok beklediğimiz bir durumda değil. Bu güven endeksinin daha da düşmesini istemeyiz biz. Bizim kaygımız sadece bu." ifadelerini kullandı.

Burak, özellikle sayısal büyüklüğü olan baroların, çok düşük bir oyla kocaman bir baroyu temsil etme imkanı yakaladıklarını anlattı.

Seçimlerde blok listeler oluşturulduğu takdirde başka görüşlerin ya da kesimlerin temsil edilemediğini anlatan Burak, şöyle devam etti:

"Sakarya Barosunda her kesim kendine yer bulabiliyor çünkü biz tam anlamıyla çarşaf liste ve bağımsız adaylardan seçiyoruz. Yönetim kurulu ve başkan ayrı seçiliyor. Hiçbir liste yok bizde. Sakarya Barosunda tam demokrasi var, sayısal büyüklüğü olan barolar açısından biz isteriz ki farklı görüşler barolarda yer alsın. Böylelikle baro içerisinde bir denge denetleme ve her kesimin temsili söz konusu olmuş olur. Bu da nisbi temsille mümkün."

"Yürüyüşle ilgili baroların aldığı ortak bir karar bulunmuyor"

Burak, bazı baroların tepki amaçlı yürüyüş başlattıklarını anımsatarak, yürüme konusunda baro başkanlarının almış olduğu ortak bir karar olmadığını bildirdi.

Sakarya Barosu olarak da yürüyüşle ilgili henüz karar almadıklarını belirten Burak, şunları söyledi:

"Herkes yürüyormuş gibi bir algı üretiliyor. Bu yanlış. Bizimle beraber, tahmin ediyorum 40 baro da yürümedi. Bir gün öncesinde birkaç baro kendi kendine yürüme kararı aldı. Yürüme eyleminden daha ziyade ikna, görüşme ve müzakerelerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette yürüme demokratik hak arama yöntemidir. Buna bir şey demiyorum ancak bizim yürümeye ilişkin yönetim kurulu kararımız bulunmuyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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