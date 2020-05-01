Sakarya Barosu Başkanı Burak'tan 1 Mayıs mesajı

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burak mesajında, emek olmadan sermayenin olmayacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, mevcut sistemin devamı için emekçilerin en ön safta mücadele ettiğini dile getiren Burak, tüm işçilerin bayramını kutladı.

Hak, adalet ve eşitlik gibi evrensel barışı sağlayacak kavramların temelinde de emek ve emeğe saygının yattığına işaret eden Burak, "Zira bir diğer adı alın teri olan emeğin hakkı yenmezse, emekçi, sermaye sahibiyle eşit haklara sahip olursa emek ve sermaye çatışmasında sadece adalet neyi gerektiriyorsa ona göre hüküm kurulan bir adalet ve vicdan terazisi var olduğunda emeğin hakkını ödeyebilmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA