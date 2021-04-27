Sakarya Baro Başkanı Burak'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Sakarya Barosunca düzenlenen ruhsat töreninde konuşan Burak, 2 bin yıllık tarihe ve onurlu savaş ilkelerine sahip Türkiye'ye kimsenin "soykırım" ifadesini kullanamayacağını vurguladı.

Burak, tarihi olmayan bir devletin Türkiye'ye söz söyleme hakkını kendinde bulduğuna dikkati çekerek, "İşin garip tarafı, bu tarihi olmayan devlet kurulurken o dönemin biyolojik silahlarıyla 70 milyon insanı yok ederek kuruluyor. Bu devlet Suriye'de, Vietnam'da, Irak'ta binlerce insanın ölümüne sebebiyet vermiş ve yetmemiş bugün hala bütün terör örgütlerine silah temin ederek, terörü ve terörizmi desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Türk ordusunun tarihinde hiçbir çocuğa, kadına el uzatmadığını, hiçbir masuma zarar vermediğini dile getiren Burak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Ermeni Soykırımı vardır.' diyenlerin cezalandırılabilmeleri için derhal TBMM'de kanuni düzenleme yapılmalıdır. ABD Başkanı'nın sözde soykırım ifadesinin hiçbir hukuki dayanağı ve değeri yoktur. Ülkemiz, bu sözde soykırım iddialarıyla ilgili elbette hukuki hiçbir sonuçla muhatap olmayacaktır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bunu ortaya koymaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek