Sakarya Banka Batıyor Diye Kandırıp, 46 Bin 500 Lira Dolandırdılar

Sakarya'da yaşayan Aydın Çelen (57), telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Dolandırıcıların telefonla arayıp 'Banka batıyor' diye kandırdıkları Aydın Çelen 46 bin 500 lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Kızının dikkati sayesinde paranın 27 bin lirası bloke konularak kurtarılırken, geri kalan kısmı ise resmi yazışmaların sonunda teslim edilecek.

Adapazarı'nda yaşayan Aydın Çelen'i Şanlıurfa'dan telefonla arayan dolandırıcılar hesabının bulunduğu bankanın batacağını, tüm parasını çekerek başka bir hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Çelen de bunun üzerine bankaya giderek 46 bin 500 lirayı şüphelilere gönderdi. Dolandırıcılık vakası Aydın Çelen'in kızı Kübra Bozan'ın hesaptaki tüm paraların çekildiğini görmesiyle ortaya çıktı. Kızının dikkati sayesinde dolandırılan paranın 27 bin lirası bloke konularak kurtarıldı. 19 bin 500 lira ise yatırılan hesaptan başka bir hesaba EFT yapıldığı için kurtarılamadı.

Hesapta paranın olmadığını görünce babasını arayan Kübra Bozan, "Şüphelenince babamı aradım o da bana 'Kızım arsa aldım merak etme' dedi. Sonra aradım devamlı meşgul çaldı telefonu. Annem de aynı şekilde meşgul çalıyordu. Annemin yanına gittim dolandırıcılarla telefonla konuşuyorlardı, ben de telefonu alarak babamla konuşmak istediğimi söyledim. Telekonferansla konuşturdular bizi. Sürekli aynı şeyleri söyleyince yalan söylediklerini anladım ve durumu polise bildirdim. Sonra babamın hattını alıp başka telefona taktım ve kardeşimi aradım, babam onlarla konuşamayınca durumu engelledim. Polis ekipleri de o sırada babamı bulup hesaba gönderilen paraya bloke koydu. Paranın yarısı kurtarıldı yarısı da aranan şahıstadır" diye konuştu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerden H.Ç'yi Şanlıurfa'da ATM önünde para çekmek isterken gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelisi N.K.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili bankaya, kalan paranın Çelen'e verilmesine ilişkin yazı yazıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA