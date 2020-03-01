Sakarya balkondaki kombi alev aldı
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Sakarya balkondaki kombi alev aldı

Balkondaki kombi alev aldıADAPAZARI'nda bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda bulunan kombi alev aldı.

01.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:20
Sakarya balkondaki kombi alev aldı

Balkondaki kombi alev aldı

ADAPAZARI'nda bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda bulunan kombi alev aldı. ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Şirinevler Mahallesi Selvinaz Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında oturan Ayşe Dindar'a ait evin balkonunda bulunan kombi, öğle saatlerinde alev aldı. Yangını fark eden komşuları doğal gaz vanasını kapattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kombi kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA


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: Sakarya balkondaki kombi alev aldı
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