Sakarya Bahçede Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Bahçede tüfekle vurularak öldürüldü



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, 44 yaşındaki Şenol Potur bahçede tartıştığı akrabası tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Şenol Potur kaldırıldığı hastanede öldü.



Olay, Sapanca Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi Kale Sokak üzerinde bulunan bahçe içerisinde meydana geldi. Şenol Potur ile akrabaları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi tüfekle ateş ederek Şenol Potur'u vurdu. Ağır yaralanan Şenol Potur olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenol Potur yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili olarak ismini açıklamadığı kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.