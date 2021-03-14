SAKARYA Bahçede oyun oynarken vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı
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SAKARYA Bahçede oyun oynarken vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı

14.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:17

Bahçede oyun oynarken vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandıSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 10 yaşındaki Efkan Mustafa S. bahçede oyun oynarken bir kişinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Bahçede oyun oynarken vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 10 yaşındaki Efkan Mustafa S. bahçede oyun oynarken bir kişinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olay saat 16.00 sıralarında, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgür Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Efkan Mustafa S. karın ve kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çocuğun yaralandığını gören ailesi durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun yaralanmasına neden olan tüfeği ateşleyen kişinin tespit edilmesi için bölgede çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAKARYA Bahçede oyun oynarken vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı
SAKARYA Bahçede oyun oynarken vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı
SAKARYA Bahçede oyun oynarken vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı
SAKARYA Bahçede oyun oynarken vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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