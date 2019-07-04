SAKARYA Askerlik yapan arkadaşlarına uyarak hırsızlık yapmaya gelmişler

Askerlik yapan arkadaşlarına uyarak hırsızlık yapmaya gelmişler

Adapazarı'nda mağazanın camını taşla kırarak 50 bin TL değerinde telefon, tablet ve bilgisayar çaldıkları tespit edilen 7 kişiden 2'si İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, daha önce Sakarya'da askerlik yapan arkadaşlarına uyarak kente hırsızlık için geldiklerini söyledi.

Dün, Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde cep telefonu mağazasının camını taşla kırarak yaklaşık 50 bin TL değerinde cep telefonu, tablet ve bilgisayar çalan 7 kişinin kimlikleri belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da düzenlediği operasyonla 7 kişinin arasında bulunan B.Y. (27) ve E.E.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızların, İstanbul'dan araç kiraladıkları ve aynı marka başka bir araçtan çaldıkları plakayı kiraladıkları araca taktıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinde, daha önce Sakarya'da askerlik yapan arkadaşlarına uyarak kente hırsızlık için geldiklerini, cep telefonu bayisinin camını kırarak hırsızlık yaptıklarını söyledi. B.Y. ve E.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA