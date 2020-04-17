Sakarya arıcılıkta yerli üretimle ithalatın önüne geçecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sakarya arıcılıkta yerli üretimle ithalatın önüne geçecek - Haberler
Melen Barajı, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Sakarya arıcılıkta yerli üretimle ithalatın önüne geçecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arıcılık alanındaki üretim çalışmaları kapsamında ithal edilen bazı kalemleri kentte üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

17.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:44
Sakarya arıcılıkta yerli üretimle ithalatın önüne geçecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arıcılık alanındaki üretim çalışmaları kapsamında ithal edilen bazı kalemleri kentte üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki arıcılığın ve arı üretiminin daha iyi yerlere gelebilmesinin ele alındığı toplantıda Yüce, destek olmak amacıyla arı üreticilerine 2 tır arıcılık malzemesi hediye etti. Sakarya'da sürdürülen Melen Botanik Vadisi Projesi'ne ilişkin bilgi veren Yüce, "Melen Barajı-İstanbul arası, Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan 4 bin dekarlık alanı Melen Botanik Vadisi haline getirdik. 3500 fidan dikim işlemi tamamlandı. Akasya ağaçlarımızın dikim işlemine başlıyoruz. Orta kısımda da değişik tıbbi aromatik bitkiler ile ballı bitkilerin dikim işlemine geçeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Arı sütünü artık ithal etmeyeceğiz"

Vadiyle ilgili üç ana projeden bahseden Başkan Yüce, şunları söyledi:

"Esas ana gövde bal üretimi gibi gözükse de katma değeri daha yüksek olan arıdan elde edeceğimiz ürünler olacaktır. Arıcılık konusunda, bal üretiminde ülke olarak çok önemli bir yerde olmamıza rağmen Çin'den ithal ediyorduk. Bundan böyle en azından ülke ihtiyacımızı karşılayacak kadar bir üretim sağlayabileceğiz. Arı sütünü başta ülkemiz daha sonra da Sakarya'mız için en iyi şekilde üretmeyi hedefliyor ve ithal değil yerli, milli, organik arı sütü üretmeyi istiyoruz."

Yüce, balın yanı sıra mucizevi olarak nitelendirilen arı zehri, polen üretimini de gerçekleştireceklerini aktardı. Projenin hayata geçirilmesiyle üreticilerin yıllık 1 milyon liranın üzerinde gelir elde edebileceklerine dikkati çeken Yüce, üreticilere 680 adet polen tuzaklı kovan, 600 ikili ana arı çiftleştirme kutusu, 80 koloni, 10 derin donduruculu oto buzdolabı, 10 polen temizleme ünitesi, 10 polen kurutma fırını, 4 adet arı zehri toplama seti, 4 güneş enerji ünitesi hediye ettiklerini kaydetti.

Yüce ayrıca Sakarya'nın vazgeçilmezi olan tarım sektöründe bir yandan Alancuma'daki 500 dekarlık "Tarım Uygulama Merkezi"ni üniversite ile iş birliği halinde yürüttüklerini, Fidan AŞ ve Sera AŞ ile de topraksız tarım yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, daire başkanları ve arıcılık üreticileri katıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden minik Pars'ın annesiyle olan videosu yürek dağladı Haberler
Hayatını kaybeden minik Pars'ın annesiyle olan videosu yürek dağladı
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Haydar Baş Özgür Özel Saruhan Oluç Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Harun Tan Ebru Polat Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Çocuk Kadın Gamze Pala
Şu an buradasınız: Sakarya arıcılıkta yerli üretimle ithalatın önüne geçecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 20:20:39. #1.14#
title