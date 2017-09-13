Sakarya Akyazı'da Kırmızı Işık İhlali 7 Yaralı

Akyazı'da kırmızı ışık ihlali 7 yaralı



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde iddialara göre iddialara göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza D-100 Karayolu Akyazı Ormanköy ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Özkan Görmez idaresindeki 34 GM 7861 plakalı otomobil Bektaş Karacaoğlan idaresindeki 06 FB 5967 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kazada Bektaş Karacaoğlan, Özkan Görmez, Maşuk Aksakal, Semra Yalçın ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.