SAKARYA AKYAZI'DA FIRINLAR EKMEK DAĞITTI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren 36 ekmek fırını, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabah saatlerinde itibaren vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarla mahalle mahalle gezerek ekmek dağıtmaya başladı.
11.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:38
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren 36 ekmek fırını, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabah saatlerinde itibaren vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarla mahalle mahalle gezerek ekmek dağıtmaya başladı. Vatandaşlar, evlerinin önüne kadar gelen fırınlara ait araçlardan ekmek satın aldı.
Kaynak: DHA