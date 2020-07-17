Sakarya AK Parti teşkilatından Ayasofya Camii açıklaması AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından Cuma Namazı sonrasında basın açıklaması gerçekleştirerek, şükür duası edildi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından Cuma Namazı sonrasında basın açıklaması gerçekleştirerek, şükür duası edildi.

Danıştay kararı ile Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasını kutlamak amacıyla AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kılınan Cuma Namazı sonrasında lokma dağıtımı ve şükür duası yapmak için bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmaya, Sakarya AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Sakarya il teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Tever, Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşmasından büyük sevinç duyduğunu dile getirdi. Bu kapsamda Cuma Namazı sonrasında vatandaşlara tatlı ikram edilip ve şükür duası yaptıklarını belirten Tever, Ayasofya Camii kubbesi altında namazlarda buluşacak olmanın sevinciyle birlikte, şükür duasında bulunmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Ayasofya'nın tekrardan cami olmasının sevincini yaşadığını ve şükür duası için bir araya geldiklerini belirten AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, "1934 yılında müzeye dönüştürülen ve o tarihten bu yana Müslümanlar tarafından tekrar cami olacağı gün hasretle beklenen Ayasofya'nın yeniden Cami statüsüne kavuşması tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'mızda da sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı yaptığı ve tüylerimizi diken diken eden ulusa sesleniş konuşmasında da belirtiği gibi; Ayasofya'nın Dirilişi; Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın Dirilişi; dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesleridir. Ayasofya'nın Dirilişi; sadece Müslümanların değil, onlarla beraber tüm mazlumların, mağdurların tüm ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir" dedi.

Ayasofya'nın Camii olarak hizmete açılmasının egemen ve güçlü Türkiye'nin haykırışı olduğunu dile getiren Başkan Tever, "İşte tüm bu nedenlerden dolayı Ayasofya sadece Ayasofya'dan ibaret değildir. Bizler için anlamı çok daha derin ve manidardır. Hiç kuşku yok ki bu hadise, Türkiye tarihinin; en şanlı hadiselerinin başında gelecektir. Danıştay, 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya'nın özüne dönmesinin yolunu açmış ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile bu durum belgelenmiştir. Şu durum iyi bilinmelidir ki, bu karara karşı verilen her türlü tepki ve yaptırım Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Bugün burada, 24 Temmuz'da Ayasofya Camii kubbesi altında namazlarda buluşacak olmanın sevinciyle birlikte, şükür duasında bulunmak için toplanmış bulunuyoruz. Sevincimizi tarif etmeye kelimeler yetmez. Çünkü Ayasofya'nın Camii olarak hizmete açılması egemen ve güçlü Türkiye'nin haykırışıdır. Nizam verilen değil, nizam veren güçlü bir ülke muştusuyla; bu kararın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya Camii'nde artık namazlarımızı eda edebileceğiz. İçine ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdat mirasına inşallah artık sadece abdest alarak gireceğiz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Bu kucaklayıcı tavır ve davranış, aynı Ayasofya Camii gibi ecdadımızın bize bıraktığı tarihi bir mirastır" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA