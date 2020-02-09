: Sakarya ak parti'li yavuz: bir numaralı işimiz eğitim

09.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:26

AK Parti'li Yavuz: Bir numaralı işimiz eğitim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Türkiye'de en fazla güçlendirilen okul Sakarya'da. Halen içinde eğitim yapılan; ancak boşaltılması gereken herhangi okul yoktur. Bir numaralı işimiz, eğitimdir. Devlet de böyle gördüğü için en büyük payını eğitime ayırıyor ve onun için de en sağlam binalar okullara ait olsun, dendiği için böyle davranılıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Adapazarı'nda AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı Teşkilat Buluşmaları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yavuz, CHP'den hasarlı okullarla ilgili yapılan açıklamaların yanlış olduğu söyledi. AK Parti'li Yavuz, "Cumhuriyet Halk Partililer ve yandaşları, bugüne kadar hasarlı okul adı altında ne söylediyse hiçbiri doğru değildir. Yüzde 100'ü de yanlış. Konuya dair kimler ne dedi? Erdoğan, deprem paralarını soran Kılıçdaroğlu'na seslendi, 'Git yerinde gör'. Biz de Sakarya'da ne yaptık ve ne yapıyoruz? Onlar gelsinler, bir gezdirelim, bir gösterelim" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 1999 depreminin ardından Sakarya'da bulunan 101 okulla ilgili güçlendirme kararı çıktığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu, '17 yıl boyunca çocuklarımızı tabutluğa gönderdik' diyor. Nereden başlatmış süreci? AK Parti'den başlatmış. Onun kafasında başka bir dönem yok zaten. Hadi bunu 99 depremiyle başlatsa anlayacağım. Bunun öncesi de var. Bu okullar önceki okullar. Bu 117 okulun 101 tanesiyle ilgili güçlendirme kararı çıktı. Yüzde 90 oranında güçlendirildi. Yıkım kararı yok, 'boşaltılsın' denmiyor, ağır hasarlı değil, orta hasarlı değil bunlar. Sadece yeni deprem yönetmeliğine göre her birine farklı olacak şekilde güçlendirme yapılsın, denen oldular. 17 okulla ilgili yıkım kararı vardı ve 'boşaltın' demişlerdi. Bu çalışma yapılırken 17 okulun boşaltılıp yerlerine yeni okul yapalım, mantık bu. Bu 17 okulun da tamamı boşaltıldı. Türkiye'de en fazla güçlendirilen okul Sakarya'da gerçekleşmiştir. Halen içinde eğitim yapılan ancak boşaltılması gereken herhangi bir okul yoktur. Bir numaralı işimiz eğitimdir. Devlette böyle gördüğü için en büyük payını eğitime ayırıyor ve onun için de en sağlam binalar okullara ait olsun, dendiği için böyle davranılıyor."

Kaynak: DHA

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