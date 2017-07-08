Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Sakarya'da Konuştu

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Sakarya'da Konuştu

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Sakarya'da konuştu(Tür: Yurt)

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Sakarya'da konuştu

(Tür: Yurt)