Sakarya Adliyesi dezenfekte edildi Sakarya Adliyesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Sakarya Adliyesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, koronavirüse karşı adliyede ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Tüm katlar, odalar, ek bina ve arşiv koridorları, merdiven korkulukları, kapı ve pencere kolları ile lavabo ve nezarethaneler dezenfekte edildi.

Öte yandan dezenfekte çalışmalarının, günde iki kez tekrarlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA