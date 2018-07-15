Sakarya Adapazarı'nda Yol Suyla Kaplandı, Araçlar Yolda Kaldı

Adapazarı'nda yol suyla kaplandı, araçlar yolda kaldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI'nda yağmur yağışı etkili olurken, yollar sular altında kaldı. Suyla dolan yolda kalan araçların sürücülerine vatandaşlar yardımcı oldu.

Adapazarı'nda etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa sürede yolları göle çevirdi. 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan ana cadde sular altında kaldı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolun ortasında kaldı. Yolda kalan sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bazı araçlar sudan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kanalların açılmasıyla sular çekilirken, çamur yolda kaldı.

Su baskını yaşanan bölgede kafe işleten İrfan Gülen, "Vadiden aşağıya gelen sel suyu burayı bu hale getirdi. Daha önce aynı olay yine tekrarlandı. Belediye geldi kapakları açtı gitti, çamuru burada bıraktı. Yukarıdan gelen derede menfezin ağzı yetmiyor, suyu almayınca yola geliyor, sonra burası komple çamur deryası. Araçlar burada yolda kaldı gidemedi, vatandaşlar itti araçları. 50 santim yüksekliğinde su birikintisi yığıldı" dedi.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

Baskın anı

Vatandaşların çalışması

Araçlardan görüntü ve detaylar

(Tür: Yurt)