SAKARYA Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAKARYA Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu

Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğuSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti.

30.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:14

Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Maske takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Adapazarı'nda arife günü vatandaşlar bayram alışverişi için cadde ve sokaklara akın etti. Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta oluşan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, vatandaşların maske taktıkları görüldü. Bayram alışverişine çıkan vatandaşları polisler, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Vatandaşların sosyal mesafe konusunda uyarılara uymadığını belirten Yunus Yıldırım isimli vatandaş, 'İnsanlar koronavirüsü unuttu. Neden maske taktığını unuttu' dedi.

Serhat Ertel ise, 'İnsanlar maske takıyor ama maskeleri düzgün takmıyor. Kurallara uymuyor. Bu yüzden hastalığın yayılması artıyor' diye konuştu.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların ziyaret edeceği mezarlıklar gece boyunca dezenfekte edilirken, görevliler ise mezarlıklara gelen vatandaşları maske konusunda uyardı.

SAKARYA Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Güncel
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı 3. Sayfa
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Spor
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Magazin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Alanyasporlu N'Sakala ve Welinton ile bir araya geldi
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Alanyasporlu N'Sakala ve Welinton ile bir araya geldi
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Gülben Ergen Merve Boluğur
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bayram Futbolcu Fahrettin Koca Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: SAKARYA Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 16:31:37. #1.14#
title