SAKARYA Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğuSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti.

Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Maske takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Adapazarı'nda arife günü vatandaşlar bayram alışverişi için cadde ve sokaklara akın etti. Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta oluşan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, vatandaşların maske taktıkları görüldü. Bayram alışverişine çıkan vatandaşları polisler, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Vatandaşların sosyal mesafe konusunda uyarılara uymadığını belirten Yunus Yıldırım isimli vatandaş, 'İnsanlar koronavirüsü unuttu. Neden maske taktığını unuttu' dedi.

Serhat Ertel ise, 'İnsanlar maske takıyor ama maskeleri düzgün takmıyor. Kurallara uymuyor. Bu yüzden hastalığın yayılması artıyor' diye konuştu.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların ziyaret edeceği mezarlıklar gece boyunca dezenfekte edilirken, görevliler ise mezarlıklara gelen vatandaşları maske konusunda uyardı.

Kaynak: DHA