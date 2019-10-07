Sakarya 4 kişinin öldüğü tır kazasında kahreden anlar

07.10.2019 13:05

4 kişinin öldüğü tır kazasında kahreden anlar

EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU KAYBETTİĞİ KAZADAN SU ALMAYA GİDİNCE KURTULDU

BABANIN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, ailesiyle durakta otobüs beklerken su almak için markete giden Faruk Solmaz, duraktan gelen sesi duyunca koşarak geldiğinde TIR'ın durağa daldığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Faruk Solmaz yere oturup ağlarken, eşi ve 2 çocuğu ile bir kadın yaşamlarını kaybetti.

Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Faruk Solmaz hafta sonu ailesiyle birlikte kayınbabasını görmek için Pamukova'ya geldi. Faruk Solmaz, Bursa'ya dönmek için yol kenarında otobüs beklerken su almak için hemen yakında bulunan markete gitti. Bu sırada, Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Üst geçidin merdivenleri TIR'ın üstüne çöktü.

Kazada, Teyfik Solmaz (2) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes (44) olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Yaralanan Hanım Solmaz (38), kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek hastanelere kaldırıldı. Hanım Solmaz ile Miray Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.

Su almak için markete giden Faruk Solmaz gürültüyü duyarak olay yerine geldiğinde şoke oldu. Yere oturan Faruk Solmaz ağıtlar yakarak ağladı. Vatandaşlar, Faruk Solmaz'a destek olmaya çalıştı.

Hanım Solmaz, oğlu Teyfik ve kızı Miray Solmaz'ın bugün Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA