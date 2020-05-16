(SAKARYA)4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ve oğul kamerada (SAKARYA)4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ve oğul kamerada Baba cezaevine gönderilirken oğlu için ev hapsi kararı alındı Baba ile oğlunun tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 farklı...

(SAKARYA)4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ve oğul kamerada

Baba cezaevine gönderilirken oğlu için ev hapsi kararı alındı

Baba ile oğlunun tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık olayları gerçekleştiren baba ve oğul polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Baba cezaevine sevk edilirken, oğluna ise ev hapsi uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı ilçesinde alışveriş bahanesiyle 4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık gerçekleştiren baba ve oğlu takibe aldı. Takip neticesinde ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık suçlarından kayıtları bulunan baba Y.P. ile oğlu B.P. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan baba Y.P. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 17 yaşındaki oğlunun ise ev hapsinde tutulması kararı verildi.

Öte yandan, baba Y.P.'nin bir market üzerinden tırnakçılık yöntemiyle yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kasiyere verdiği parayı, bozuk para vereyim diyerek geri alan şüphelinin parayı vermiş gibi yapıp vermediği paranın üstünü aldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA