Sakarya 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
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Sakarya 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Sakarya'da yapılacakCUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde 22-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek olan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

25.07.2020 00:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 00:26

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde 22-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek olan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tanıtım programına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılışında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve gösteri ekibi sahne alırken daha sonra bisiklet sürücüleri çeşitli gösteriler yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı konuşmada, "Dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olan şampiyona bu sene şehrimizde gerçekleşecek. Dünyanın her yerinden sporcuları, takımları, basın mensubu arkadaşları, sporseverleri ve bisiklet tutkunlarını şehrimizde ağırlayacağız. Sakarya'nın atalarımızdan bize miras kalan misafirperverliğini tüm dünyaya göstereceğiz. Uzun süredir bu organizasyona hazırlanıyoruz" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Bisiklet sağlıktır. Bisiklete binerseniz sağlıklı olursunuz. Cumhurbaşkanımızla görüştük, Sakarya'ya ufak bir yatırım daha yaparak burayı vazgeçilmez bir alan haline getireceğiz" diye konuştu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Şehrimizin potansiyelini üst seviyelere taşıyacak olan bu projede emeği geçen herkese ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'SAKARYA'DA BU SPORUN BU ŞEKİLDE KARŞILIK BULMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bisiklet sporunun Sakarya'da bu şekilde karşılık bulmasının çok sevindirici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sakarya birçok güzelliği bünyesinde barındıran bir ilimiz, bu şampiyonaya da en güzel sahiplik yapacağına en ufak bir şüphemiz yok. Ben 'Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim' diyeceğim ama, bütün İslam alemine çok başka bir selam gönderildi İstanbul'dan. İnanıyorum ki, 24 Temmuz gelecek tarihçi ve nesiller tarafından milat olacak, bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek. Cumhurbaşkanımızın spor ve bisiklet sporuna verdiği ehemmiyeti hepiniz biliyorsunuz, özellikle bisiklet sporunun Sakarya'da bu şekilde karşılık bulması çok sevindirici. Böyle bir spor dalına en münasip şehirlerden birisi Sakarya. Sağlık demek, denge demek, doğa demek, bisikletin şarjı bitmiyor, tam bir özgürlük demek aslında bu sporu teşvik etmek için faaliyetlerin yapılması bizi son derece memnun ediyor. Türkiye ve dünyada böyle parmakla gösterilecek bir spor kompleksinin burada yapılmış olması gelecekte nice çalışmaların yapılacağının habercisidir. Bu şampiyonanın Türkiye'de yapılması için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye her alanda dünya çapında faaliyetlere ev sahipliği yapabilen konuma geldi."

Sakarya 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

Kaynak: DHA

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