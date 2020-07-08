Sakarya, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 23-25 Ekim tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 23-25 Ekim tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özen, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile şampiyona hazırlıklarının sona geldiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Koordinatörü Aziz Sırnaç'tan hazırlıklar hakkında bilgi alan Yüce, Sakarya ve Sakaryalıların dünyaya ev sahipliğini gösterecekleri şampiyonaya yaklaşık 3 ay kaldığını anımsattı.

Türkiye'de ilk kez bu denli büyük bir bisiklet organizasyonunun Sakarya'da gerçekleşeceğini vurgulayan Yüce, "Bizler de bu hususta tüm hazırlıklarımızı şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizi ve incelemelerimizi gerçekleştirdik. 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek dev organizasyona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah en iyi şekilde organizasyonu gerçekleştirerek şehrimizin ve ülkemizin dünyaya tanıtımına katkı sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA