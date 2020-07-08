'
HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sakarya, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 23-25 Ekim tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Sakarya, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
08.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:16

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 23-25 Ekim tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özen, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile şampiyona hazırlıklarının sona geldiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Koordinatörü Aziz Sırnaç'tan hazırlıklar hakkında bilgi alan Yüce, Sakarya ve Sakaryalıların dünyaya ev sahipliğini gösterecekleri şampiyonaya yaklaşık 3 ay kaldığını anımsattı.

Türkiye'de ilk kez bu denli büyük bir bisiklet organizasyonunun Sakarya'da gerçekleşeceğini vurgulayan Yüce, "Bizler de bu hususta tüm hazırlıklarımızı şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizi ve incelemelerimizi gerçekleştirdik. 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek dev organizasyona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah en iyi şekilde organizasyonu gerçekleştirerek şehrimizin ve ülkemizin dünyaya tanıtımına katkı sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti Magazin
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var Sağlık
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı Yaşam
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Logosunu değiştiren Glasgow Rangers'tan Celtic'e: Glasgow mavidir
Logosunu değiştiren Glasgow Rangers'tan Celtic'e: Glasgow mavidir
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Halife Hafter Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Ozan Güven Demet Akbağ Gonca Vuslateri
Spor Podolski İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sakarya, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 18:17:25. #1.14#
title