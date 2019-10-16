Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'na doğru

16.10.2019 12:55

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın sektörün sorunlarına çözüm getireceğine inandığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı açıklamada, Sakarya'nın tarım ve hayvancılıkta önemli üretim alanlarına sahip olduğunu belirtti.

Kentte hem sınai hem de zirai anlamda yatırımların sürekli büyüdüğünü ve katma değer odaklı çalışma yaptıklarını anlatan Altuğ, şehir ve şehrin ürünlerini tanıtacak fuarları her zaman desteklediklerini kaydetti.

Hendek ilçesinde hazırlanan alanda 24 Ekim'de kapılarını açacak olan fuarın tarımsal kalkınma yolunda bir atılım gerçekleştireceğini aktaran Altuğ, "Yerli ve yabancı birçok üretici firmamızın yanı sıra ilgililerin de katılımlarının yoğun olacağı, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının çözüme kavuşacağı bir fuar bekliyoruz. Çiftçimizin özellikle yerli olan, sektöre katkı sağlayacak yeni teknolojiler ile tanışacağı, mahsulünün ekim ve biçim tekniklerinin geliştirilmesi açısından da verimli olacağını, bu fuarın kazancından en büyük payı tarım sektörünün alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SATSO olarak tarıma verdikleri önemle projelerini geliştirdiklerine işaret eden Altuğ,"Büyükşehir Belediyemiz ile ortak başlattığımız proje olan Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi (Doku Kültürü Laboratuvarı) ile şehrimizin tarıma yönelik geleceğine yatırım yapmaya, tarım sektöründe dışa bağımlılığı azaltmaya ve ürün çeşitliliğini artırma çalışmalarına özen gösteriyoruz. Gelişmiş bütün ülkelere baktığımızda tarım ve hayvancılık sektörüne verdikleri önem çok net görülmektedir. Buradan yola çıkarak tarım ve hayvancılık sektörü güçlü olan ülkelerin sanayileşme konusunda da başarılı olduklarını söylemek mümkündür." şeklinde konuştu.

Altuğ, çiftçilerin gelişen teknikleri ve teknolojiyi takip etmelerinin verimliliği doğrudan arttıracağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gerçekleşecek bu fuar ile onların ihtiyaçlarına yönelik her türlü teknolojik ürün sergilenecek ki bu da hem ekipman üreticilerine hem de çiftçimizin faaliyetlerine destek sağlayacaktır. Üretilen her yardımcı teknolojik ekipman topraktan alınan verimin gelişmesine, gelişen verim daha çok mahsul alınmasına ve alınan daha çok mahsul ile de hem çiftçimizin gelirinin artmasına hem de halkımızın tarım ürünlerine daha kolay ulaşmasına yardımcı olacaktır. Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı sayesinde şehrimizin bu alandaki potansiyeli tüm Türkiye'ye tanıtılmış olacaktır."

Fuar, 24-27 Ekim'de Hendek ilçesinde özel olarak hazırlanan 14 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA