Sakarya 112 Acil Servis ekibi sınıra desteğe gitti

13.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:54

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünce Kilis'te sınır hattında çalışmak üzere görevlendirilen 112 Acil Servis ekibi yola çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının talimatıyla 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Kilis'e tam donanımlı bir ambulans görevlendirildi.

Ekibin, Kilis'te çadır kentlerde ve sınır güvenliği sağlanırken güvenlik güçlerinin yanında hazır bulunacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, mayıs ayı sonuna kadar bölgede görev yapacak ekibe başarı diledi.

Kaynak: AA