SAKARYA 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasındaSAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki Ali Alet yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki Ali Alet yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün gece saatlerinde, Hendek Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 34 BG 4424 plakalı otomobil Ali Alet idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, Ali Alet yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan Suat Altıparmak ve Ahmet Can Sarıca yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin tali yoldan çıkan motosiklete çarpma anı görülürken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA