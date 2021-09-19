Sakarıya ve Benlice ailelerinin mutlu günü

Salihli Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan Çağrı Sakarıya, hayatını Benlice ailesinin biricik kızı Mimar Miray Benlice ile birleştirdi.

Sabriye ve Habib Benlice'nin kızı Miray ile Aynur ve Ayhan Sakarıya'nın oğlu Çağrı, Uşak Hasbahçe Polis Evi'nde düzenlenen göz kamaştırıcı düğün töreniyle birlikte dünya evine girdi. Genç çifti en mutlu günlerinde, doktor ve mimar arkadaşlarıyla, her iki ailenin eş dost ve akrabaları yalnız bırakmazlarken düğünde renkli anlar yaşandı. Benlice ve Sakarıya aileleri, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlerine teşekkür ettiler. - UŞAK