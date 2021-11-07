Sakarca Yaylas'ında sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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Sakarca Yaylas'ında sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Sakarca Yaylas'ında sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sakarca Yaylası'nda sis sebebiyle ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi.

DÜZCE (İHA) - Sakarca Yaylas'ında sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sakarca Yaylası'nda sis sebebiyle ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Doğal yaşamla buluşmak isteyen vatandaşlar yaylalara akın ediyor. Bir kısmı Bolu, bir kısmı Düzce'ye ait olan Sakarca Yaylası'nda oluşan sis de görenleri hayran bıraktı. Bin 550 rakımı olan yaylada oluşan sis, drone ile de havadan görüntülendi.

Sakarca Yaylas'ında sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sakarca Yaylas'ında sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sakarca Yaylas'ında sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
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