ESKİŞEHİR (İHA) - Sakar hırsızlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çaldıkları 12 adet küçükbaş hayvandan 5'ini çalarken telef olmasına sebep olan hırsızlar, girdikleri ağılda koyunları kovalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar'ın Mülk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi Dedektifleri, piyasa değeri yaklaşık olarak 30 bin lira olan 12 adet koyunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, çalınan hayvanların Eskişehir-Ankara Karayolu'na kadar götürüldüğü tespit edildi. Çalınan koyunların araçlara yüklenmek istenirken yoldan geçen araçların çarpmasıyla 5'inin telef olduğu 1'inin de hırsızların elinden kaçtığı öğrenildi. Kalan 6 koyunun ise araçlarına yükleyerek götürüldüğü öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu kaçan koyun bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızların ağıldaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 8 şüpheli, Eskişehir'de bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., S.C., T.C. ve F.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'sinin 18 yaşındaki küçük olduğu öğrenilen E.C., S.C., T.C. ve U.G. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.