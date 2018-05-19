Sakar Hırsız Çaldığı Paraları Yola Saçtı

Sonradan gelenler paralara dokunmuyor bizde olsa hırsızdan calarlardı o yerdekilerini toplamayı bırak havada ucarken toplarlardı
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Rusya'nın Tambov kentinde çaldığı bir çanta dolusu parayla kaçan hırsız üzerinde taşıdığı paraların bir kısmını yere düşürdü. Önce toplamak için hamle yapan hırsız ardından paraları orada bırakarak hızla uzaklaştı.
ÇEVREDEKİLER PARALARLA İLGİLENMEDİ
Caddeden geçen insanların yerdeki bir tomar paraya karşı kayıtsız kalmasıysa izleyenleri şaşırttı.