Sakar Hırsız Çaldığı Paraları Yola Saçtı

Rusya'nın Tambov kentinde çaldığı bir çanta dolusu parayla kaçan hırsız üzerinde taşıdığı paraların bir kısmını yere düşürdü. Önce toplamak için hamle yapan hırsız ardından paraları orada bırakarak hızla uzaklaştı.

ÇEVREDEKİLER PARALARLA İLGİLENMEDİ

Caddeden geçen insanların yerdeki bir tomar paraya karşı kayıtsız kalmasıysa izleyenleri şaşırttı.