Sakar Hırsız Çaldığı Paraları Yola Saçtı

Sakar Hırsız Çaldığı Paraları Yola Saçtı

Rusya'da çaldığı paraları taşırken elindeki çantayı düşüren ve paraların bir kısmını yere saçan hırsız yoluna devam ederken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Rusya'nın Tambov kentinde çaldığı bir çanta dolusu parayla kaçan hırsız üzerinde taşıdığı paraların bir kısmını yere düşürdü. Önce toplamak için hamle yapan hırsız ardından paraları orada bırakarak hızla uzaklaştı.

ÇEVREDEKİLER PARALARLA İLGİLENMEDİ

Caddeden geçen insanların yerdeki bir tomar paraya karşı kayıtsız kalmasıysa izleyenleri şaşırttı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • BABA VANGA:
    Sonradan gelenler paralara dokunmuyor bizde olsa hırsızdan calarlardı o yerdekilerini toplamayı bırak havada ucarken toplarlardı
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.