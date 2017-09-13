Sakar Aşık, Evlilik Teklifi Ederken Yüzüğü Nehre Düşürdü

Amerika'da evlilik teklifi sırasında adam yüzüğü nehre düşürünce, teklifi de süprizi de yarım kaldı.

EVLİLİK TEKLİF ETMEK İÇİN DOĞAL BİR ORTAM SEÇMİŞTİ

Amerika'da uzun süredir beraber olan çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiler. Amerika'lı adam evlilik teklifi için altından nehir geçen bir köprüyü tercih etti. Dizinin üstüne çöküp kız arkadaşını şaşırtan sakar aşık, teklifi yapaağı sırada yüzüğü düşürdü. Önce köprünün üzerine düşen ve oradan sekip, tahtaların arasından nehre giden yüzüğün arkasından çift ağızları beş karış açık olarak bakakaldı.

ÖNCE ŞAKA ZANNETTİ

Evlilik teklifi yapılan kız önce şaka zannetse de sevgilisinin yüzündeki ifadeden olayın gerçek olduğunu anladı.

HERKES YÜZÜĞÜ ARADI

Olayın ardından bölgedekiler olayı eğlenceye dönüştürerek hem nehirde serinlediler hem de yüzüğü aradılar. Ancak yüzük bulunamadı.